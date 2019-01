später lesen Jungtier in Damwildgehege im Westerwald grausam getötet Teilen

Nach ungeklärten Todesfällen in einem Damwildgehege im Westerwald ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Der Eigentümer des Geheges in der Nähe der Krombachtalsperre bei Rehe (Westerwaldkreis) fand am Neujahrstag zwei tote Tiere. dpa