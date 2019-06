Juni-Hitzerekord im Saarland und heißester Tag des Jahres

Die Sonne am wolkenlosen Himmel. Foto: Karl-Josef Hildenbrand.

Saarbrücken/Offenbach Im Saarland ist der Rekord für die höchste Temperatur in einem Juni erneut übertroffen worden. Nachdem erst am Dienstag mit 36,5 Grad in Saarbrücken-Burbach der vorherige Höchstwert geknackt worden war, kletterten die Temperaturen nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch ebenfalls in Saarbrücken-Burbach auf 37,3 Grad.

