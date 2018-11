später lesen Juso Jeremias Thiel dringt auf mehr Respekt Teilen

Der 17-jährige Jeremias Thiel, der in Armut groß geworden ist, hat die SPD Rheinland-Pfalz begeistert. Das Mitglied der Jusos (Jungsozialisten) forderte am Samstag in einem Grußwort beim Landesparteitag in Wittlich mehr Respekt für Arbeitslose wie Arbeitnehmer. dpa