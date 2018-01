später lesen Jusos wollen mit GroKo-Widerstand nicht nachlassen FOTO: Privat/Umut Kurt FOTO: Privat/Umut Kurt Teilen

Die rheinland-pfälzischen Jungsozialisten wollen auch nach dem Ja des SPD-Parteitags für Koalitionsverhandlungen gegen eine große Koalition mobil machen. „Wir werden weiter der Stachel im Fleisch sein“, sagte der Juso-Landesvorsitzende Umut Kurt der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Wir werden nicht nachlassen.“ Kurt will die Koalitionsverhandlungen der SPD mit der Union kritisch begleiten: „Wir verstehen uns als Korrektiv in der Partei.“ Auf dem Parteitag am Sonntag hatten 56,4 Prozent der Delegierten und Vorstandsmitglieder für Koalitionsverhandlungen gestimmt. dpa