Kabinett beschließt Haushalt für 2021

Mainz Viel Arbeit für die Haushaltspolitiker in Rheinland-Pfalz: Nach dem zweiten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr stellt die Landesregierung den regulären Haushalt für 2021 vor. Der Entwurf wird nicht ohne neue Kredite auskommen.

Die Ampelregierung in Rheinland-Pfalz legt heute einen letzten regulären Haushaltsentwurf vor der Landtagswahl im März 2021 vor. Nach dem Beschluss auf der Kabinettssitzung am Vormittag wollen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Finanzministerin Doris Ahnen (beide SPD), Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) anschließend die Leitlinien für das Ausgabengesetz erläutern.

Unter dem Eindruck der Corona-Krise wird der Haushalt 2021 voraussichtlich eine zusätzliche Kreditaufnahme vorsehen. Die Steuerschätzung im Mai ergab, dass für 2021 rund 875 Millionen Euro weniger an Einnahmen zu erwarten sind als zuvor veranschlagt. Das Loch ist damit aber deutlich geringer als in diesem Jahr mit erwarteten Steuereinbußen von zwei Milliarden Euro.

Die für 2020 fehlenden Einnahmen haben die Landesregierung veranlasst, einen zweiten Nachtragshaushalt aufzustellen, der eine Nettokreditaufnahme in der Rekordhöhe von 3,5 Milliarden Euro vorsieht. Davon sind etwa zwei Milliarden für den Ausgleich der Mindereinnahmen und 1,5 Milliarden für Ausgaben zur Überwindung der Corona-Folgen vorgesehen. Dieser zweite Nachtragshaushalt wurde in der vergangenen Woche in den Landtag eingebracht.