Kabinett prüft Finanzhilfen nach Unwetter

Nach dem schweren Unwetter mit Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz hat die Landesregierung den Einsatzkräften gedankt und den Betroffenen Hilfe zugesagt. „Die Landesregierung arbeitet mit Hochdruck daran, den Betroffenen Hilfe zukommen zu lassen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), nachdem sie sich am Montag mit Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) vor Ort ein Bild der Lage gemachte hatte. dpa

Das rheinland-pfälzische Kabinett will nach dem starken Unwetter mit Schäden vor allem in Herrstein und Fischbach im Kreis Birkenfeld über mögliche Finanzhilfen des Landes beraten. Zunächst werde geprüft, inwieweit öffentliche Gebäude und Fahrzeuge der Feuerwehr beschädigt seien, sagte Regierungssprecherin Andrea Bähner am Dienstag vor der Sitzung. Soforthilfen des Landes sind grundsätzlich denkbar, etwa wenn ein Haus nicht mehr bewohnbar ist. Das ist in beiden Gemeinden bisher nicht der Fall. Extreme Regenfälle hatten am Sonntag vor allem im Naheland für Überschwemmungen gesorgt. Mehr als 360 Gebäude in vier Gemeinden wurden überflutet. Für diesen Dienstag sind neue Unwetter für Rheinland-Pfalz angekündigt.