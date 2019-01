später lesen Kälte und Glatteis erschweren Löscharbeiten bei Hausbrand FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Ein Feuer in einem Wohnhaus hat am Sonntagmorgen in Remagen-Unkelbach nach ersten Schätzungen einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, stand beim Eintreffen der zuvor alarmierten Feuerwehr der Anbau eines Fachwerkhauses in Flammen. dpa