Kaiserslauterer Dekanin zu neuer Oberkirchenrätin gewählt

Die Dekanin des Kirchenbezirks Kaiserslautern, Dorothee Wüst, ist von der Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz zur geistlichen Oberkirchenrätin gewählt worden. Nach Mitteilung der Kirche setzte sich die 53-Jährige am Donnerstag in Kaiserslautern im dritten Wahlgang knapp gegen den Germersheimer Dekan Claus Müller durch. Von 67 abgegebenen Stimmen entfielen 34 auf Wüst und 33 auf Müller. Wüst wird Nachfolgerin von Oberkirchenrat Michael Gärtner, der im Frühjahr 2019 in den Ruhestand geht. dpa