Kaiserslautern am Fritz-Walter-Geburtstag ganz unten

Meppen/Kaiserslautern Sieglos und ohne viel Hoffnung: Beim 1. FC Kaiserslautern geht es sportlich mal wieder bergab. Ausgerechnet vor dem 100. Geburtstag der 2002 gestorbenen Vereinslegende Fritz Walter droht mal wieder ein Absturz nach ganz unten.

Am kommenden Samstag hätte der 2002 gestorbene Fritz Walter seinen 100. Geburtstag gefeiert. Der viermalige deutsche Meister 1. FC Kaiserslautern wird den Ehrentag der Club-Legende auf einem Abstiegsplatz der 3. Liga verbringen. Der Traditionsverein steckt nach der 2:3 (1:1)-Niederlage beim SV Meppen bereits sechs Wochen nach Beginn der neuen Saison mal wieder in einer handfesten sportlichen Krise.

Schad hatte in der englischen Woche in der Partie gegen Ingolstadt (1:1) einen Wadenbeinbruch erlitten und fällt mehrere Monate aus. In den kommenden Wochen geht es für die Pfälzer nun erstmal nur darum, die nötigen Punkte im Kampf gegen den Abstieg einzuspielen. Das dürfte in der am Samstag gezeigten Form schwer genug werden. Am nächsten Montag (19.00 Uhr) gastiert mit Hansa Rostock eine aktuelle Spitzenmannschaft im Fritz-Walter-Stadion.