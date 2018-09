Kaiserslautern auch im siebten Spiel in Serie sieglos

Der 1. FC Kaiserslautern tritt im Tabellenkeller der 3. Fußball-Liga weiter auf der Stelle. Am Samstag kamen die Pfälzer beim FC Carl Zeiss Jena nicht über ein 3:3 (1:1)-Remis hinaus und bleiben damit auch im siebten Spiel in Folge ohne Sieg. dpa

In einer turbulenten Schlussphase glich Jena in der ersten Minute der Nachspielzeit durch Felix Brügmann zum 3:3 aus. Vor 8093 Zuschauern brachte Christian Kühlwetter den FCK bei seinem Profi-Debüt zunächst in Führung (38. Minute), Firat Sucsuz (44.) und Manfred Starke (77.) drehten die Partie. Nach einem Doppelpack des eingewechselten Elias Huth (82./88.) wähnte sich der FCK dann schon auf der Siegerstraße - bis Brügmann in der Nachspielzeit zuschlug.

