Trainingsauftakt : Kaiserslautern beginnt Vorbereitung auf Zweitliga-Rückkehr

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern beginnt die Vorbereitung auf das Comeback in der 2. Fußball-Bundesliga. Cheftrainer Dirk Schuster wird mit seinen Spielern am Donnerstag (15.30 (Uhr) ein öffentliches Training im Fritz-Walter-Stadion absolvieren.

Vom 27. Juni bis zum 4. Juli beziehen die Roten Teufel ein Trainingslager in Mals/Südtirol. Die Saison 2022/23 beginnt am 15. Juli. Wer der erste Gegner sein wird, wird am Freitag nach der Veröffentlichung des Spielplans feststehen. In der 1. Runde des DFB-Pokals empfängt Kaiserslautern am 31. Juli Pokalfinalist SC Freiburg.