2. Bundesliga : Kaiserslautern beim Letzten: Bielefeld „mit Rücken zur Wand“

Kaiserslautern- Im ersten von drei Spielen binnen einer Woche gastiert Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (20.30 Uhr/Sky/Sport1) bei Arminia Bielefeld. Die Vorzeichen vor der Partie könnten unterschiedlicher kaum sein.

Trotzdem fand FCK-Trainer Dirk Schuster am Donnerstag mahnende Worte: „Was das Personal und das Potenzial betrifft, hat Arminia am Tabellenende nichts verloren. Ich will uns zwar nicht kleiner machen, als wir sind, aber wenn man nur die Namen sieht, ist die Favoritenrolle vergeben. Arminia steht mit dem Rücken zur Wand, sie müssen gegen uns unbedingt gewinnen.“

Mit der Zwischenbilanz seines Teams nach 14 Spielen zeigte sich Schuster zufrieden. Die bisher erreichten 20 Punkte sollen aber noch nicht das Ende in diesem Jahr sein. „Wir haben uns das vor der Saison ein bisschen gewünscht, dass wir mit 20+x Punkten in die Winterpause gehen können. In der Englischen Woche müssen wir weiter sauber arbeiten und an unsere Grenze gehen, um auch in Bielefeld bestehen zu können“, betonte Schuster. „Wir wollen dort den nächsten Schritt machen und weiter Punkte holen, um unser Ziel von 40 Punkten so schnell wie möglich zu erreichen.“