Kaiserslautern beim Trainingsauftakt ohne drei Akteure

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern ist am Montag in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte gestartet. Trainer Boris Schommers empfing auf dem Nebenplatz des Fritz-Walter-Stadions einen noch unveränderten Kader zum ersten Training im Jahr 2020.

Nicht mit auf dem Rasen waren die Anfang November aussortierten Christoph Hemlein und Janek Sternberg sowie Keeper Jan-Ole Sievers, der bis zum 31. Dezember an den japanischen Zweitligisten FC Gifu ausgeliehen war. Das Trio darf den Club bei einem entsprechenden Angebot verlassen und startet am 13. Januar mit der Lauterer U21 in die Vorbereitung.