Kaiserslautern: Bemühen uns seit Jahren um Stadionverkauf

Die Stadt Kaiserslautern hat auf eine Forderung des Bundes der Steuerzahler reagiert und betont, sich schon seit vielen Jahren um einen Verkauf des Fritz-Walter-Stadions zu bemühen. Sowohl Stadt als auch Stadiongesellschaft hätten dieses Ziel, teilte die Kommune am Freitag mit. Aus diesem Grund seien in der Vergangenheit immer wieder Gespräche und Verhandlungen mit Maklern und potenziellen Investoren geführt worden. Weil aber Stadt und Stadiongesellschaft keine Mietgarantien hätten abgeben können, sei es bislang nicht zu einem Verkauf gekommen. dpa

Am Vortag hatte der Steuerzahlerbund Rheinland-Pfalz verlangt, das Stadion zu veräußern. Nach dem Abstieg des bisherigen Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in die 3. Liga gingen der Stadt Einnahmen verloren - zu Lasten der Steuerzahler. Der Stadtrat hatte vor dem Abstieg beschlossen, die Stadionpacht für den Verein in der 3. Liga auf 425 000 Euro zu senken. Für den Stadionbetrieb braucht die Stadiongesellschaft pro Jahr aber 3,2 Millionen Euro.

Im vergangenen November hatte der SWR berichtet, dass ein Investor gefunden sei, es war von aussichtsreichen Verhandlungen die Rede gewesen. Dazu äußerte sich ein Stadtsprecher am Freitag nicht.

Mitteilung des Steuerzahlerbundes vom 3. Mai