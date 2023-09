Muss gesprengt werden Bombenentschärfung in Kaiserslautern scheitert – das hat Auswirkungen bis in die Region Trier

Die Bombe muss nun in der Folge gesprengt werden. Das soll am Sonntag, 17. September, vor Ort passieren. Hierzu wird eine tiefe Grube mit Sand und Erde aufgefüllt. Bis dahin bleibt die Bombe bewacht. Eine akute Gefahr gehe von ihr nicht aus, so die Verantwortlichen. Zugfahrer aufgepasst: An diesem Tag werden erneut massive Einschränkungen im Bahnverkehr erwartet, die wohl auch wieder bis in die Region Trier reichen werden.