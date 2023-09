Kampfmittelräumdienst vor Ort Zugausfälle in der Region: Bombe in Kaiserslautern soll heute entschärft werden

Update | Kaiserslautern / Trier · Am Mittwoch scheiterte eine Bombenentschärfung in Kaiserslautern, die auch in der Region Trier für Einschränkungen gesorgt hatte. Zuerst hieß es, die Bombe soll in rund einer Woche gesprengt werden – jetzt startet heute aber ein neuer Versuch.

08.09.2023, 11:50 Uhr

Auf dem ACC-Gelände in Kaiserslautern ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Deren Entschärfung funktionierte nicht so wie geplant. Foto: Florian Blaes

Von Florian Blaes