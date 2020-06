Kaiserslautern hofft auf nächste Chance zum Klassenerhalt

Boris Schommers, Trainer des 1. FC Kaiserslautern, steht im Stadion. Foto: Ronny Hartmann/dpa/Archivbild

Kaiserslautern Gegen den KFC Uerdingen hat Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14.00 Uhr) die nächste Chance einen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Weil der FSV Zwickau am Mittwochabend bei Sonnenhof Großaspach mit 0:1 verlor, haben die Roten Teufel fünf Spieltage vor Ende der Saison weiter sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.



Für FCK-Trainer Boris Schommers hat die Leistung seiner eigenen Mannschaft Vorrang: „Wir sind gut beraten auf uns selbst zu schauen und müssen daran arbeiten, dass wir wieder zu mehr Torchancen kommen. In Würzburg war das nicht zufriedenstellend.“