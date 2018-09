später lesen Kaiserslautern hofft gegen Köln auf Trendwende FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Saison-Fehlstart strebt der 1. FC Kaiserslautern trotz großer Personalsorgen im Montagsspiel der 3. Fußball-Liga gegen Fortuna Köln die Trendwende an. „Wir müssen den nächsten Schritt in die richtige Richtung machen“, forderte Trainer Michael Frontzeck am Freitag. dpa