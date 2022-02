Kaiserslautern holt einen Punkt gegen Magdeburg

Fans des 1. FC Kaiserslautern halten ihre Fanschals in die Höhe. Foto: Uwe Anspach/dpa

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat sich im Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga gegen Tabellenführer 1. FC Magdeburg einen Punkt erkämpft. Beim 2:2 (0:1) sahen die 10.000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion am Samstag ein Klassespiel, in dem die Gäste durch Sirlord Conteh (32.

Minute) und Baris Atik (55./Foulelfmeter) zweimal in Führung gingen. Boris Tomiak (51.) und Hendrick Zuck (67.) glichen für die Roten Teufel jeweils aus.

Marlon Ritter (59.) vergab die große Chance zum FCK-Sieg, als er mit einem Foulelfmeter an Magdeburgs Torwart Dominik Reimann scheiterte. Nach einer Rudelbildung am Spielfeldrand sah ein Mitglied des Magdeburger Betreuerstabes in der Nachspielzeit noch die Rote Karte. Kaiserslautern bleibt mit 46 Punkten Tabellenzweiter hinter den Magdeburgern, die das Klassement mit 58 Punkten weiter souverän anführen.