Kaiserslautern holt Löhmannsröben und Moritz nach Hamburg

Der 1. FC Kaiserslautern hat den defensiven Mittelfeldspieler Jan Löhmannsröben vom zukünftigen Drittliga-Konkurrenten FC Carl Zeiss Jena verpflichtet. Wie der Zweitliga-Absteiger am Mittwoch mitteilte, kommt der 27-Jährige ablösefrei an den Betzenberg. Löhmannsröben gehörte zu den Stammspielern in Jena und absolvierte 35 von 38 Drittligapartien in der abgelaufenen Saison. dpa