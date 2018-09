Kaiserslautern kann doch noch gewinnen: 4:1 in Braunschweig

Dem 1. FC Kaiserslautern ist in der 3. Fußball-Liga der lang ersehnte Erfolg geglückt. Nach zuletzt sieben Spielen ohne Sieg gelang den Pfälzern im Duell der bisher enttäuschenden Zweitliga-Absteiger ein 4:1(1:1)-Erfolg bei Eintracht Braunschweig. dpa

Die FCK-Führung durch Christian Kühlwetter (11. Minute) glich Leandro Putaro vor 17 000 Zuschauern am Dienstagabend aus (43.). Ein Eigentor Malte Amundsens (55.), Kühlwetters zweites Tor (60.) und Christoph Hemlein (87.) verhalfen dem FCK in überzeugender Manier dann zum zweiten Saisonsieg.

Die Braunschweiger Krise hingegen spitzt sich mit nur sieben Punkten aus neun Partien am Tabellenende weiter zu. Zuletzt hatte Lautern drei Mal in Serie in der Nachspielzeit einen Sieg verspielt.

