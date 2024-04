2. Bundesliga Kaiserslautern kann wieder auf Torhüter Krahl setzen

Wieder mit seinem etatmäßigen Stammtorhüter Julian Krahl geht Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in das Kellerduell mit dem SV Wehen Wiesbaden. Krahl hatte am 16. März beim 1:1 bei Hannover 96 eine Handverletzung erlitten, steht aber seit einigen Tagen wieder im Mannschaftstraining. „Julian hat gut trainiert, keine Rückschläge erlitten und wird am Samstag im Tor stehen“, sagte FCK-Trainer Friedhelm Funkel am Donnerstag.