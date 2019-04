später lesen Kaiserslautern kassiert Heimniederlage gegen Hansa Rostock Teilen

Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen Abwärtstrend in der 3. Fußball-Liga nicht stoppen können und nach einer desolaten Vorstellung eine 0:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den FC Hansa Rostock kassiert. Vor 21 517 Zuschauern besiegelte Merveille Biankadi am Ostersonntag mit einem Doppelpack in der 55. Minute und 65. Minute die dritte Niederlage der Pfälzer in den jüngsten fünf Partien. dpa