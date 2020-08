Kaiserslautern leiht Pourié vom Karlsruher SC aus

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat sich für die kommende Saison mit Offensivspieler Marvin Pourié vom Karlsruher SC verstärkt. Der 29-Jährige kommt auf Leihbasis vom Zweitligisten, in dessen Planungen er keine Rolle mehr spielte.

Pourié bringt die Erfahrung von 34 Zweitligaspielen, 69 Drittligapartien und 134 Erstligaeinsätzen in Dänemark mit. „Mit ihm bekommen wir einen körperlich robusten, schnellen und torgefährlichen Mittelstürmer. Er ist ein gestandener Spieler, der uns mit seiner Erfahrung sofort helfen wird“, kommentierte FCK-Sportdirektor Boris Notzon am Montag den Transfer.

Pourié spielte seit Januar 2018 für den KSC, mit dem er 2019 in die 2. Liga aufstieg. In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte der Stürmer auf Leihbasis für den Drittligisten Eintracht Braunschweig und feierte erneut den Zweiliga-Aufstieg. „Ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat und ich die Möglichkeit habe, künftig für einen solch großen Traditionsverein wie den FCK auflaufen zu dürfen“, sagte Pourié zum Wechsel. „Ich bin jetzt zwei Jahre in Folge aus der Dritten Liga aufgestiegen und hätte natürlich nichts dagegen, dies noch einmal zu erleben.“