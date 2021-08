Kaiserslautern leiht Stehle von Hannover 96 aus

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Wie die Pfälzer am Montag mitteilten, wurde Simon Stehle vom Zweitligisten Hannover 98 ausgeliehen. Der 19 Jahre alte Offensivspieler kommt für eine Spielzeit an den Betzenberg.

Der in Spanien geborene Nachwuchsstürmer spielte in der Jugend unter anderem für Atlético Madrid und wechselte später ins Nachwuchsleistungszentrum der Niedersachsen. Für Hannover spielte er bisher einmal in der 2. Bundesliga.