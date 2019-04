später lesen Kaiserslautern mit glücklichem Punktgewinn in Cottbus Teilen

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat mit viel Glück noch einen Punkt bei Energie Cottbus ergattert. Jan Löhmannsröben traf für die Pfälzer am Samstag in der 89. Minute zum 1:1 (0:0). Jürgen Gjasula (80.) hatte die Gastgeber vor 7667 Zuschauern nach einem Foul von FCK-Keeper Lennart Grill an Lasse Schlüter per Elfmeter in Führung gebracht. dpa