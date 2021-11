Kaiserslautern mit Nullnummer bei Dortmunds Zweiter

Dortmund Am 17. Spieltag der 3. Fußball-Liga haben Borussia Dortmund II und der 1. FC Kaiserslautern mit einem 0:0-Unentschieden die Punkte geteilt. Für die Pfälzer war es bereits die zehnte Partie in dieser Saison ohne Gegentor.

Vor 3128 Zuschauern im Stadion Rote Erde hatte Kaiserslautern am Samstag in einer vor der Pause ausgeglichenen Begegnung die größte Chance. Mike Wunderlichs Schuss ging nach 35 Minuten aber nur an die Querlatte.