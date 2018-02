später lesen Kaiserslautern: Nach Brand Defekt als Ursache ausgeschlossen Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Kaiserslautern mit einem Toten schließt die Polizei Brandstiftung als Ursache aus. Auch für einen technischen Defekt gebe es keine Anhaltspunkte, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Das Feuer war am Montag ausgebrochen, der 61 Jahre alte Bewohner kam ums Leben. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion starb der Mann an einer Rauchgasvergiftung. Die Ermittlungen dauern laut Polizei allerdings noch an. Die Höhe des Sachschadens war auf etwa 50 000 Euro beziffert worden. dpa