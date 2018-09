Kaiserslautern: „Nächsten Schritt machen“

Nach dem Fehlstart in der 3. Fußball-Liga sucht der 1. FC Kaiserslautern nach dem dringend benötigten Erfolgserlebnis. Am Montagabend (19.00 Uhr) soll mit einem Heimsieg über Fortuna Köln die Wende eingeleitet werden. dpa

In den bisherigen sechs Partien konnten die Pfälzer erst sechs Punkte einfahren. „Wir müssen den nächsten Schritt in die richtige Richtung machen“, forderte Trainer Michael Frontzeck vor der Partie.

Der 54-Jährige hat derzeit allerdings mit Personalsorgen zu kämpfen. Torjäger Lukas Spalvis, dessen Verletzung sich in der Länderspielpause als schwerwiegender herausstellte, muss am Knie operiert werden. Hinzu kommt, dass auch Sturmpartner Timmy Thiele wegen Knieproblemen zuletzt kürzer treten musste.

„Die Fortuna hat von drei Auswärtsspielen zwei gewonnen. Das alleine zeigt, was der Gegner zu leisten im Stande ist“, betont Frontzeck die Stärken der Kölner. Er geht aber dennoch optimistisch in die Partie. „Wir haben die spielfreie Woche sinnvoll genutzt und uns intensiv vorbereitet.“ Der gute Auftritt beim 1:1 in Zwickau, bei dem erst ein umstrittener Elfmeter in der Schlussminute den Sieg kostete, machte allen Beteiligten Hoffnung, am Montag den zweiten Dreier der Saison einfahren zu können.

