Kaiserslautern ohne Zuschauer im Pokal

Eine Bande mit der Aufschrift DFB-Pokal steht am Spielfeldrand. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern/Spiesen-Elversberg Ohne Zuschauer beziehungsweise vor einer Mini-Kulisse treten der 1. FC Kaiserslautern und der SV Elversberg in der ersten Runde des DFB-Pokals an. Der Drittligist aus der Pfalz muss gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg im leeren Fritz-Walter-Stadion spielen.

In den freien Verkauf gingen allerdings nur 240 Tickets, davon 100 für Stehplätze und 1140 für Sitzplätze. Der Rest ging an Vereins-, Verbands- und Sponsorenvertreter. Besucher müssen ein Kontaktformular abgeben. Beide Partien werden am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen.