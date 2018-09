später lesen Kaiserslautern schafft den Anschluss FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Mit dem zweiten Sieg hintereinander hat der 1. FC Kaiserslautern in der 3. Fußball-Liga wieder in die Erfolgsspur gefunden. Nach dem 2:1(1:0)-Erfolg über die Sportfreunde Lotte am Samstag sind die Pfälzer im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen. dpa