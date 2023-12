2. Bundesliga Kaiserslautern setzt auf Grammozis als neuen Trainer

Kurios: Bereits 2019 hatte Grammozis das Amt von Schuster übernommen, damals beim SV Darmstadt 98. Bei den Lilien stand der ehemalige Profi bis zum Sommer 2020 unter Vertrag. Im März 2021 übernahm er dann als Chefcoach des FC Schalke 04, konnte den Abstieg in die 2. Bundesliga aber nicht mehr verhindern. Ein Jahr später wurde Grammozis in Gelsenkirchen beurlaubt, weil die Rückkehr der Königsblauen in die Bundesliga in Gefahr war. Nun dürfte Grammozis zumindest das Umfeld in der Pfalz nicht völlig fremd sein: Von 2000 bis 2005 bestritt er 117 Spiele für den FCK.