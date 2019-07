Kaiserslautern startet mit „gewisser Demut“ in die Saison

Kaiserslautern Mit großem Respekt vor der Konkurrenz startet Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern in die neue Saison. „Wir wollen die Mannschaft weiterentwickeln und eine erfolgreiche Saison spielen“, kündigte Sport-Geschäftsführer Martin Bader vor dem Auftaktspiel gegen die SpVgg Unterhaching am Samstag (14.00 Uhr) an.

Das Wort Aufstieg wurde in der Zielsetzung bewusst vermieden. Man habe aus der vergangenen Saison gelernt, als der angepeilte direkte Wiederaufstieg klar verfehlt wurde, meinte der 51-Jährige am Donnerstag.