Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern ist rund drei Wochen vor Wiederbeginn der Rückrunde in die Vorbereitung gestartet. Trainer Sascha Hildmann begrüßte am Freitag zunächst die zuletzt angeschlagenen Akteure, während der restliche Kader am Montag zum Fitnesstest auf dem Betzenberg eintrifft. dpa