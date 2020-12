Kaiserslautern sucht Weg aus der Krise

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern befindet sich kurz vor der Winterpause in einer handfesten Krise. Vor dem letzten Spiel des Jahres am Samstag (14.00 Uhr) beim KFC Uerdingen sind die Pfälzer auf den 18. Tabellenplatz abgerutscht.

Ein Sieg ist bitter nötig. „Wir sind in einer sehr schweren Situation. Wir machen uns darüber alle Gedanken. Ich bin aber zu 100 Prozent überzeugt, dass der Ernst der Lage in der Mannschaft angekommen ist“, betonte FCK-Trainer Jeff Saibene am Donnerstag.

Seine Mannschaft strotze momentan nicht vor Selbstvertrauen, was man nach dem frühen Gegentreffer am Dienstag bei der 0:3-Niederlage gegen 1860 München gesehen habe. „Am Samstag will ich nicht, dass die Jungs Angst haben. Wir hatten vor den beiden Niederlagen eine lange Phase, in der wir ungeschlagen waren und wenig Gegentore bekommen haben“, sagte Saibene. „Meine Mannschaft muss sich bewusst werden, dass wir das schon mal geleistet haben.“