Kaiserslautern taumelt weiter: 1:6 gegen Hoffenheim

Der Abwärtstrend von Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hält an. Zwar war in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim nicht mit einem Erfolg zu rechnen, doch die Chancenlosigkeit und die eigene Vorstellung beim 1:6 (1:3) macht sprachlos und sorgt für weitere Unruhe in der Pfalz. dpa