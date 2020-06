Kaiserslautern überzeugt beim Heimsieg gegen Uerdingen

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern zeigt sich im Heimspiel gegen Uerdingen von seiner besseren Seite. Der sportliche Klassenverbleib ist nach dem Sieg so gut wie sicher.

Die turbulente Woche mit dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens endete für den 1. FC Kaiserslautern zumindest aus sportlicher Sicht versöhnlich. Mit dem 4:0 (2:0) gegen den KFC Uerdingen feierten die Pfälzer am Samstag ihren höchsten Saisonsieg in der 3. Fußball-Liga und lieferten dabei endlich einmal eine überzeugende Vorstellung über 90 Minuten ab. „Das war ein verdienter Heimsieg, mit dem ich sehr zufrieden bin“, lobte FCK-Trainer Boris Schommers den Auftritt seiner Mannschaft.

Mit nun 47 Punkten dürften die von der Insolvenz bedrohten Roten Teufel den Klassenerhalt praktisch sicher haben. Vier Spiele stehen noch auf dem Programm, die der FCK seriös angehen will. „In der Hinrunde haben wir die letzten fünf Spiele gewonnen und das wollen wir jetzt auch wieder schaffen. Wir wollen die Saison nicht einfach austrudeln lassen“, kündigte Pick an. Nächster Gegner ist am Dienstag Hansa Rostock.