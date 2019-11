Kaiserslautern und Landau bilden Technische Universität

Mainz Die Uni-Standorte Kaiserslautern und Landau sollen in einigen Jahren gemeinsam eine Rheinland-Pfälzische Technische Universität bilden. Vorgesehen ist eine Übergangszeit bis zum 1. Januar 2023, wie das Wissenschaftsministerium in Mainz am Dienstag mitteilte.

