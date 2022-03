3. Liga : Kaiserslautern untermauert Ambition: Hercher zum Matchwinner

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern feiert zuhause einen souveränen Sieg und wahrt seine exzellente Ausgangsposition. Der Referee gesteht nach dem 3:0 der Pfälzer offen einen Fehler ein - über die sozialen Netzwerke.

Kaiserslautern hatte mit dem Abstiegsanwärter aus Havelse zu Beginn Probleme und gewährte den Gästen zwei gute Möglichkeiten, was auch Trainer Marco Antwerpen anmerkte: „Wir haben in der Anfangsphase zu viel zugelassen, da können wir auch zurückliegen. Wir hatten aber kein Glück, sondern es war wieder mal eine gute Torhüterleistung von Matheo Raab.“

Nach etwa zehn Minuten und dem Führungstreffer war der Tabellenzweite dann aber in der Partie und spielte sich eine Vielzahl an Chancen heraus. „In der Halbzeit haben wir dann angesprochen, dass wir mit noch mehr Tempo spielen müssen. Nach dem 2:0 hatten wir dann mehr Räume und es hat so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Da hat man dann gesehen, welche Qualität wir haben. Wir sind sehr zufrieden und machen nun nächste Woche in Freiburg weiter“, sagte Antwerpen.

Der FCK bestritt das Spiel gegen Havelse in Trikots mit einer Friedensschleife in den ukrainischen Nationalfarben auf der Brust. Die Trikots versteigert der viermalige deutsche Meister in den kommenden Tagen für einen guten Zweck. Der komplette Erlös geht zu gleichen Teilen an drei Hilfsorganisationen, die die Leidtragenden des Krieges in der Ukraine unterstützen.