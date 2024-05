Fußball Kaiserslautern vergibt Matchball - Funkel deutet Abgang an

Genau zwei Wochen vor dem Finale in Berlin gegen Bayer Leverkusen am 25. Mai hätten die Pfälzer am Samstag bereits die Rettung feiern können, doch daraus wurde im Olympiastadion nichts. „Der Sieg für Hertha war sehr verdient. Wir haben nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Wenn man dann darüber hinaus bei allen drei Toren individuelle Fehler macht, kann man gegen eine solche Mannschaft nicht gewinnen“, sagte Funkel.