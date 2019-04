später lesen Kaiserslautern verlängert Vertrag mit Florian Pick bis 2021 Teilen

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Vertrag mit Florian Pick bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Dies teilte der Fußball-Drittligist am Donnerstag mit. Der 23-jährige Offensivspieler spielte bereits in der U17 und U19 für den FCK und kehrte im Sommer 2016 nach drei Jahren in der Schalker Knappenschmiede auf den Betzenberg zurück. dpa