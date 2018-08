später lesen Kaiserslautern verliert: 0:2-Niederlage beim Halleschen FC Teilen

Der 1. FC Kaiserslautern hat einen Fehlstart in die Drittliga-Saison hingelegt. Mit der 0:2 (0:1)-Niederlage beim Halleschen FC kassierte der Zweitliga-Absteiger am Samstag bereits die zweite Niederlage in Serie. dpa