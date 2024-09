Testspiel Kaiserslautern verliert beim VfB Stuttgart mit 1:4

Gegen den Vize-Meister, der einigen jungen Spielern Einsatzzeiten gab, war Lautern nicht die vier Tore schlechter. Allerdings fehlte in den entscheidenden Situationen der Zugriff in der Defensive. Stuttgart hatte so keine Mühe, sich bis zum Tor durchzukombinieren. Beide Teams treffen am 29. Oktober (20.45 Uhr) in der zweiten Rundes des DFB-Pokals in Stuttgart erneut aufeinander.