Kaiserslautern verliert in Osnabrück mit 0:2

Der VfL Osnabrück hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga erfolgreich verteidigt. Gegen den zuvor in sechs Spielen ungeschlagenen 1. FC Kaiserslautern gelang dem VfL am Samstag vor 12 379 Zuschauern ein 2:0 (0:0)-Erfolg. dpa