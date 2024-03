Fußball Kaiserslautern verpatzt Pokal-Generalprobe

Dabei führten die Pfälzer zur Pause durch ein Tor von Marlon Ritter in der 26. Minute verdient mit 1:0 und durften auf den neunten Saisonsieg hoffen. Doch in der Schlussphase drehten die Gäste durch Treffer von Christos Tzolis (74./82.) und Shinta Appelkamp (76.) die Partie. „Mir war klar, dass die Fortuna nach der Pause mehr Tempo auf den Platz bringt. Sie waren dann wesentlich angriffslustiger. Da konnten wir nicht mehr so gut verteidigen“, analysierte Funkel.