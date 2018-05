Kaiserslautern verpflichtet Hemlein: Weis nach Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg hat Ersatztorwart André Weis fest verpflichtet. Der bislang vom Absteiger 1. FC Kaiserslautern ausgeliehene 28-Jährige unterschrieb beim Fußball-Zweitligisten aus der Oberpfalz einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Damit ist Weis die erste Jahn-Neuverpflichtung für die kommende Saison. „André war im vergangenen Spieljahr mit seiner Persönlichkeit und seiner sportlichen Qualität ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum erstmaligen Klassenerhalt des SSV Jahn in der 2. Bundesliga“, sagte Geschäftsführer Christian Keller über Weis, der hinter Philipp Pentke die Nummer zwei bei den Regensburgern ist. dpa

Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern hat den ersten Neuzugang für die kommende Drittliga-Saison verpflichtet. Offensivspieler Christoph Hemlein kommt im Sommer ablösefrei von Arminia Bielefeld und erhält bei den Pfälzern einen Zweijahresvertrag. Dagegen verlässt der in dieser Saison an Jahn Regensburg verliehene Torwart André Weis die Roten Teufel endgültig. Der 28-Jährige unterschrieb bei den Oberpfälzern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Weis war im Sommer 2016 vom FSV Frankfurt zum FCK gewechselt, für den er in der Vorsaison jedoch nur vier Zweitliga-Spiele absolvierte.

