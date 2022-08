2. Bundesliga : Kaiserslautern verpflichtet Opoku vom Hamburger SV

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat kurz vor Transferschluss den Offensivspieler Aaron Opoku vom Hamburger SV verpflichtet. Dies teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Über die die Länge des Vertrages mit dem 23 Jahre alten ehemaligen Junioren-Nationalspieler machten die Pfälzer keine Angaben.

Um mehr Spielpraxis sammeln zu können, war Opoku in den vergangenen drei Spielzeiten an Hansa Rostock, den SSV Jahn Regensburg sowie an den VfL Osnabrück verliehen. In der aktuellen Saison kam er für den HSV in drei Zweitligaspielen sowie in der ersten DFB-Pokalrunde zum Einsatz.