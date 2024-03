2. Bundesliga Kaiserslautern vor wichtigem Doppelpack mit Personalsorgen

Der abstiegsbedrohte 1. FC Kaiserslautern startet mit Personalsorgen und einem schwierigen Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant Fortuna Düsseldorf in den Endspurt der 2. Fußball-Bundesliga. Vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) plagen die Pfälzer einige Verletzungsprobleme. So fallen Stammtorhüter Julian Krahl (Handgelenksverletzung) und Top-Torjäger Ragnar Ache (Oberschenkelverletzung) aus.