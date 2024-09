2. Fußball-Bundesliga Kaiserslautern weiter sieglos - Remis beim Tabellenletzten

Die Sieglos-Serie des 1. FC Kaiserslautern in der 2. Fußball-Bundesliga geht in die Verlängerung. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang kam beim Tabellenschlusslicht Jahn Regensburg nicht über ein 0:0 hinaus. Dabei waren die „Roten Teufel“ die bessere Mannschaft und hatten einige Chancen. Aber es reichte nicht zum dritten Saisonsieg. Stattdessen sind es nun bereits vier sieglose Partien in Folge.