Relegation : Kaiserslautern wieder in 2. Liga: Team und Betze feiern

Dresden/Kaiserslautern Nach vier Jahren und elf Tagen ist der 1. FC Kaiserslautern wieder zurück im Fußball-Unterhaus. Der Sieg bei Dynamo Dresden löste alle Hemmungen. Da musste sogar Coach Schuster die Partysause bremsen.

Schon nach Abpfiff der Partie rannten die Roten Teufel in die Fanecke, hüpften und tanzten mit ihren Anhängern und kippten das erste Bier noch auf dem Rasen an der Eckfahne, während die Fans brüllten: „Lautern ist der geilste Club der Welt.“

Und wo der Club hin will, verdeutlichte Mittelfeld-Akteur Mike Wunderlich: „Der Verein gehört nicht in die 3. Liga und auch nicht in die 2. Liga. Wir sind wenigstens den ersten Schritt gegangen“, sagte der Routinier und dankte dem kurz vor der Relegation freigestellten Ex-Trainer Marco Antwerpen. „Der Coach hat einen super Job gemacht. Und der neue Coach auch. Der absolute Höhepunkt meiner Laufbahn, wenn Du mit 36 Jahren in die 2. Liga aufsteigst.“